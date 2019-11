Lazio, Inzaghi: «Il rigore era clamoroso, ma non è un alibi»

Il ko in casa della Lazio contro il Celtic compromette il futuro della squadra nell’Europa League: le parole di mister Inzaghi dopo il match

La Lazio perde 2-1 in casa contro il Celtic: sembra ormai un’utopia il passaggio del turno in Europa League. Ecco le parole di Inzaghi dopo la sconfitta.

«Il rigore era clamoroso, che ci avrebbe permesso di andare in vantaggio. Ho poco da recriminare sul piano della prestazione dei ragazzi, ma dobbiamo fare mea culpa. Dovevamo segnare il secondo gol, creando 23 occasioni non possiamo fare soltanto un gol. Andiamo a casa con zero punti, probabilmente usciamo dall’Europa. Peccato per quello che abbiamo messo in campo».