Lazio, Inzaghi sprona la squadra: «Basta cali di tensione, a Napoli per vincere»

Attraverso una videochiamata, Simone Inzaghi ha spronato la sua Lazio in vista della partita contro il Napoli

Un big match attende la Lazio. Domani sera i biancocelesti scenderanno in campo al Maradona contro il Napoli in una sfida che dirà molto in chiave Champions League. Ancora fuori Simone Inzaghi, che non si è ancora negativizzato. Il tecnico è comunque in contatto con la squadra, come accaduto anche nelle scorse settimane.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Come spiega il Corriere dello Sport, ieri, al termine della seduta di allenamento, ha fatto un appello ai suoi. «Basta con cali di tensione, non possiamo permettercene altri. Andiamo a Napoli per provare a vincere» ha detto Inzaghi alla squadra.