Lazio, Isaksen dopo il gol vittoria col Milan: «Finalmente, ci era mancata questa atmosfera incredibile! È stato un bel giorno oggi»

Lazio, Isaksen ha parlato così dopo la vittoria e il gol decisivo contro il Milan: queste le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Milan. Le sue dichiarazioni.

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ATMOSFERA INCREDIBILE – «Finalmente. Ci voleva davvero un’atmosfera incredibile. Ci è mancata questa atmosfera e sì, era bellissima oggi».

MI VOGLIONO TUTTI BENE – «Penso di sì, devi chiedere a loro, ma no, sono tutti bravi ragazzi e mi aiutano molto ogni giorno e sono grandi persone. Oggi era per loro e chiaramente anche per i tifosi. È stato un bel giorno oggi».