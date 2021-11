Lazio Juve, Tare: «Le ultime partite ci fanno ben sperare»

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato prima della partita contro la Juve

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro la Juventus.

SUI MIGLIORAMENTI CON SARRI – «Vincere è difficile, il problema è che abbiamo cambiato modulo dopo 5 anni con un progetto chiaro in estate con 5-6 innesti. Faremo lo stesso la prossima estate. Ci vuole tempo, l’importante è che la squadra abbia assimilato i concetti di Sarri. Le ultime partite ci fanno ben sperare. Non parlo di rosa lunga o corta, dipende dai risultati. Se vinci ce l’hai, altrimenti no. La cosa indispensabile è la continuità».

