Lazio, Lazzari: «Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel alla vigilia del match di Serie A contro il Bologna

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel.

BOLOGNA – «Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura».

NAPOLI – «Abbiamo battuto la capolista e la gara ci ha lasciato qualcosa di positiva. La classifica è corta in zona Champions, non possiamo sbagliare la partita di domani, sarebbero tre punti fondamentali».

AZ – «Martedì l’AZ ha fatto tre tiri e due gol, noi abbiamo creato tanto ma ne abbiamo fatto solo uno. Le gare in Europa sono diverse, se non sei al top non è maio facile. Ora dobbiamo buttarci sul campionato, dobbiamo prepararci bene per la gara contro il Bologna».