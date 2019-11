Lazio: l’efficacia offensiva della squadra di Inzaghi

La Lazio di Inzaghi riesce ad andare al tiro soprattutto da dentro l’area. Numeri da record per quanto riguarda la Serie A

Con 16.1 conclusioni a partita, la Lazio di Inzaghi è la quinta squadra del campionato per tiri totali. I biancocelesti sono però la squadra del campionato con la maggiore percentuale di conclusioni dentro l’area.

Infatti, il 66% di tiri proviene dall’area di rigore, con solo il 34% delle conclusioni che arriva da lontano. Nessuno in Serie A ha un indice così elevato. Per quanto riguarda i tiri in assoluto provenienti da dentro l’area, l’Atalanta è la squadra che ne effettua di più (e la Lazio è seconda).