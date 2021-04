Lazio, Leiva: «Col Benevento partita dura, è una squadra matura»

Lucas Leiva ha parlato in vista della partita tra Lazio e Benevento

Lucas Leiva parla in vista del match contro il Benevento al match program della Lazio. Le parole del centrocampista brasiliano.

LAZIO BENEVENTO – «Sarà una partita dura, all’andata abbiamo avuto delle difficoltà quindi dovremo fare meglio per conquistare tre punti fondamentali per il nostro percorso in classifica. Il Benevento, rispetto a tre anni, è una squadra molto più matura. Sarà una gara difficile ma ci siamo preparati bene per vincere».

INZAGHI – «Il mister purtroppo non è presente ma ci vediamo da remoto tutti i giorni con le riunioni, segue ogni allenamento da casa. Spero che possa tornare il prima possibile. A livello di preparazione invece non è cambiato nulla, sia noi che lui continuiamo a fare le stesse cose per arrivare meglio alla partita».