Lazio, Lotito fa una promessa alla squadra: il regalo ‘economico’ ai giocatori in caso di vittoria della Coppa Italia

Lazio, Lotito fa questo regalo ‘economico’ alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia. Di cosa stiamo parlando

La posta in palio allo Stadio “Renato Dall’Ara” è altissima. Questa sera, la Lazio si gioca una fetta consistente del proprio futuro sportivo nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Non è solo una questione di bacheca: superare il turno significa mantenere viva la speranza concreta di riaprire la strada verso l’Europa, evitando lo spettro di una seconda stagione consecutiva fuori dalle competizioni continentali. Un’eventualità negativa che in casa biancoceleste non si verifica dal lontano 2004 e che la dirigenza vuole scongiurare a ogni costo.

Il ritorno di Lotito: un segnale forte

Per comprendere la delicatezza del momento, basta osservare chi siederà in tribuna d’onore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà presente Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste torna a seguire la squadra in una trasferta ufficiale a distanza di un anno esatto. L’ultima apparizione del patron lontano dalle mura amiche dell’Olimpico risale, ironia della sorte, proprio agli ottavi di Coppa Italia contro l’Inter del febbraio 2025.

Dopo aver presenziato al recente match di Torino contro la Juventus, accompagnato dal figlio Enrico, la decisione di viaggiare alla volta di Bologna rappresenta un chiaro cambio di strategia comunicativa: Lotito vuole mostrare vicinanza tangibile al gruppo e allo staff tecnico in uno snodo cruciale della stagione.

Un “tesoretto” per la vittoria: 2 milioni sul piatto

La società non lascia nulla al caso, nemmeno sotto il profilo economico. L’importanza della competizione è stata certificata da un incentivo sostanzioso fissato dalla proprietà già nel mese di dicembre. Lotito ha stabilito un premio collettivo di 2 milioni di euro lordi in caso di conquista della Coppa Italia. Questa cifra, che andrebbe a sommarsi ai bonus individuali legati agli obiettivi già presenti nei contratti dei singoli calciatori, rappresenta una mossa strategica per alzare al massimo la soglia dell’attenzione. Vincere stasera non significa solo passare il turno, ma avvicinarsi a un traguardo che vale prestigio, soldi e il riscatto di un’intera annata.