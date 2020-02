Lazio: Lucas Leiva è determinante nel proteggere la retroguardia

Lucas Leiva è insostituibile per la Lazio. La sua importanza difensiva si è vista anche nella vittoria di Genova

Non è un caso che, una volta uscito Lucas Leiva, la Lazio di Genova abbia iniziato a concedere abbastanza. Cataldi ha avuto un buon impatto, ma non è facile sostituire l’importanza tattica del brasiliano, sempre posizionato nel migliore dei modi per proteggere la retroguardia.

Un esempio nella slide sopra, in cui la Lazio subisce una ripartenza. L’ex Liverpool è subito tempestivo nell’accorciare in avanti per bloccare l’attacco avversario. Essendo la Lazio una squadra con tanti uomini offensivi in campo, è determinante l’equilibrio che fornisce Leiva.