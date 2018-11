L’allenatore del Marsiglia, Garcia, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera con la Lazio

Il Marsiglia di Rudi Garcia scenderà in campo domani sera per il ritorno della sfida dei gironi di Europa League con la Lazio. Oggi, in conferenza stampa, l’allenatore dell’Olympique ha parlato della partita dell’Olimpico: «Se sento l’aria di Derby? Amo questo stadio, ci ho vissuto molti momenti belli. In Francia le squadre non condividono gli stadi, mentre in Italia sì, questa è una particolarità: sia la Lazio che la Roma giocano nello stesso posto. Qui sento l’aria di casa, ho ricevuto tante testimonianze di affetto e oggi vedrò tanti amici, poi domani mi concentrerò sulla partita. L’umore per le tre sconfitte consecutive? Deluso e arrabbiato sì, ferito no. A nessuno piace perdere, neanche contro le grandi squadre. In alcune circostanze ci è mancata la grinta, domani dovremo reagire. Così si misura la forza di una squadra. La gara di domani sera? Per noi è come una finale di Coppa, una partita da dentro o fuori. Non dobbiamo solo vincere contro la Lazio, ma anche le prossime due. Abbiamo il dovere di lottare fino in fondo, dopo faremo i conti. Speriamo che l’avventura europea, che amiamo, non finisca domani. Come prepareremo la partita? Dobbiamo essere continui nei 90′ e non giocare solo un tempo. Dobbiamo vincere domani ma sarà difficile perché la Lazio è molto forte. Dobbiamo essere molto concentrati e non perdere la fiducia. Dobbiamo gestire meglio le partite e fare meno errori».