Lazio e Milan scenderanno in campo all’Olimpico alle 18, ma il prato è in pessime condizioni: dopo il rugby a preoccupare ora è la pioggia

Alle ore 18, Lazio e Milan scenderanno in campo all’Olimpico per disputare il match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Tuttavia, il terreno di gioco è in condizioni disastrose. Ieri infatti il campo dell’Olimpico è stato utilizzato per la gara di rugby tra Italia e All Blacks. E l’erba, in occasione della sfida, era stata fatta crescere fino a 3.7 cm di altezza. Subito dopo la partita, i giardinieri si sono subito messi all’opera per falciare il prato fino a farlo raggiungere i consueti 2.2 cm, ma il terreno risulta ancora “ferito”. A questo si aggiunge poi il fatto che è da ieri che sulla città di Roma si sta riversando un’enorme quantità di pioggia e le condizioni meteorologiche non sembrano migliorare. Per le 18 è prevista difatti sempre pioggia battente.

Staremo a vedere nelle prossime ore. Ma è lo stesso allenatore della Lazio Inzaghi ad esser preoccupato della situazione. Già ieri, nella conferenza stampa, aveva parlato delle sue perplessità: «Oggi ci sarà la partita di rugby, contro la quale non ho nulla, anzi. Sono appassionato di questo sport e ritengo che per Roma sia un motivo di orgoglio poter ospitare certi eventi. Però quest’anno il prato dell’Olimpico non è in buone condizioni. È un grosso problema sia per noi sia per la Roma. Speriamo che domani non se ne risenta troppo».