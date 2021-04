Allo stadio Olimpico, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Milan si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Lazio Milan 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Orsato dà il via: si parte all’Olimpico

1′ Milan pericoloso – Errore di Marusic in copertura, Cahlanoglu prova a sfruttare la distrazione della retroguardia per andare in porta: si allunga Reina e mette fuori

2′ GOL LAZIO – Correa porta subito in vantaggio la Lazio, bello scambio con Immobile che si conslude in porta!



4′ Donnarumma dice no a Immobile – Paratissima del portiere che difende i pali al tiro del giocatore

5′ Fallo su Correa – L’argentino cade per un contatto con Tomori al limite, la Lazio reclama il rigore ma Orsato fa giocare

11′ Correa prova la giocata – Ci prova l’argentino di controbalzo davanti alla porta di Donnarumma, la palla finisce sopra alla rete

19′ Acerbi ferma Hernandez – Fallo tattico del difensore che ferma la corsa del terzino rossonero: Orsato estrae il giallo

29′ Tiro Rebic – Il giocatore si sistema la palla, si gira e scarica sul secondo palo: la sfera finisce sul fondo

30′ Spinge il Milan – Calhanoglu riesce ad insediarsi nella difesa della Lazio, il turco prova il tiro col sinistro ma Reina gli prende i tempi e blocca la palla

35′ Ancora Reina – Pressing rossonero, scambio tra Calhanoglu e Saelemaekers, il belga calcia in porta ma l’estremo difensore si oppone nuovamente

39′ Theo Hernandez dalla distanza – Bolide del francese di sinistro, palla troppo alta

43′ GOL LAZIO – Lazio in contropiede che parte con Correa, taglio vertivale per Lazzari che – a tu per tu con Donnarumma – scarica in porta col piatto

45′ Fuorigioco – Orsato annulla la rete della Lazio per offside

45’+1 Dupilce fischio – Finisce il primo tempo

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Correa

Lazio Milan 1-0: risultato e tabellino

RETI: 1′ Correa;

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli

AMMONITI: Acerbi;