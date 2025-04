Lazio, il trionfo del Milan e la qualificazione in finale di Coppa Italia preoccupa i biancocelesti per l’Europa: il motivo

Lazio, il trionfo del Milan e la seguente qualificazione in finale di Coppa Italia preoccupa e non poco i biancocelesti per l’Europa: ecco perchè

La vittoria del Milan contro l’Inter ha decretato la prima finalista della Coppa Italia, mentre questa sera si attende l’esito della sfida tra Bologna ed Empoli per completare il quadro. Tuttavia, questa situazione potrebbe avere un impatto significativo sulle qualificazioni europee in Serie A, con la Lazio tra le squadre più coinvolte.

Se vincesse la squadra di Conceicao, che è attualmente al 9° posto, andrebbero loro in Europa League scaraventando in Conference la 6° in classifica ovvero proprio la stessa Lazio, mentre lo scenario migliore sarebbe qualora vincesse il Bologna. Infatti qualora vincesse la formazione di Italiano, i biancocelesti con il loro 6° piazzamento finale andrebbero insieme alla Juventus in Europa League.