Lazio Milan, tre rossi ad una sola squadra: ecco il precedente

Lazio Milan è terminata con tre cartellini rossi, tutti all’indirizzo dei calciatori biancocelesti. Ecco l’ultima volta che era successo

La partita tra Lazio e Milan passerà la storia non tanto per l’1-0 dei rossoneri di Okafor bensì per le tre espulsioni di Di Bello. L’arbitro del match ha espulso Pellegrini, Marusic e Guendouzi.

L’ultima volta che una squadra ha ricevuto tre cartellini rossi era stato il Palermo conto il Bologna. Correva l’anno 2012 e a finire anzitempo la loro partita furono Ujkani, Barreto e Labrin.