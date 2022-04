Lazio Milinkovic, patto per il futuro: Europa e cessione

Lazio Milinkovic, il patto per la cessione: il serbo vuole portare i biancocelesti in Europa e poi esser venduto

La Lazio e Milinkovic potrebbero aver trovato un patto che possa accontentare entrambe le parti. Il serbo vuole portare in Europa i biancocelesti per far crescere di prezzo il suo cartellino e consentire una maggior entrata dalla sua cessione in estate.

L’agente Kezman ha portato al tavolo di Lotito un’offerta da 80 milioni del Manchester United, mentre a gennaio il Psg si era fermato a 65 milioni. La terza in lizza è la Juventus, che potrebbe inserirsi e avrebbe anche il gradimento del giocatore. Lo scrive Il Messaggero.