Juventus, Allegri punta Paredes: l’argentino in rotta col PSG. La situazione

Calciomercato Juventus: Allegri avrebbe messo nel mirino Paredes del PSG. La situazione

Il centrocampo sarà il reparto dove si concentreranno particolarmente le attenzioni degli uomini mercato della Juventus nel corso della prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero presto tornare alla carica per Leandro Paredes. Il centrocampista, che piace molto ad Allegri, potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain in virtù di un contratto con i parigini in scadenza nel 2023. Sarebbe un buon rinforzo per entrambe le fasi di gioco.

