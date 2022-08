Lazio, Milinkovic verso la permanenza. E Lotito pensa al rinnovo di contratto

Milinkovic-Savic dovrebbe restare alla Lazio e così il presidente Lotito starebbe pensando al rinnovo di contratto per il Sergente

Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino alla permanenza alla Lazio. Anche il Manchester United, corteggiatore da tempo del Sergente, si è defilato dopo aver virato su Rabiot. Il prezzo di 80 milioni fissato dalla Lazio non ha scatenato aste.

Ma se Sarri può esultare perché avrà ancora il Sergente in squadra, il rebus contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli a Lotito. La Gazzetta dello Sport spiega che dal fronte del giocatore il tema rinnovo non è stato toccato sinora. Creando così già l’allarme per il rischio di veder partire Milinkovic tra due anni a costo zero. Ma prima c’è altro. Anche se ora non verrà fuori una nuova squadra per Milinkovic, tutto rimarrebbe in sospeso.

Il Mondiale da giocare con la Serbia potrebbe diventare una vetrina per il centrocampista in vista del mercato di gennaio. Strategicamente la Lazio penserà al rinnovo già da settembre puntando a spostare la scadenza almeno al 2026. Adesso il Sergente ha un ingaggio sui 3,5 milioni di euro a stagione più un’ampia serie di bonus. Un prolungamento del suo contratto potrebbe però basarsi solo su cifre di altro livello.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24