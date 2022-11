Lazio, no alla cessione di Maximiano a gennaio

La Lazio non vuole cedere Luis Maximiano a gennaio nonostante la bocciatura di Sarri nella prima parte di stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non è intenzionata a cedere Luis Maximiano a gennaio. Il portoghese era arrivato a giugno dal Granada a fronte del pagamento di 10 milioni di euro.

IL PIANO DELLA LAZIO – La squadra biancoceleste considera il portoghese un portiere di livello, oltre che un investimento importante. Per questo nei prossimi mesi avrà la sua chance, probabilmente in Coppa Italia proprio contro il Bologna e magari in Conference League.