Lazio, come si presenta la squadra di Inzaghi al 2021

La Lazio si appresta a vivere il 2021. Tra infortuni e mercato, ecco come si presentano i biancocelesti al nuovo anno

Il 2021 porta con sè un gravoso carico di speranze ed ambizioni per il mondo dello sport, ma soprattutto per quello del calcio. La speranza è che la morsa del Covid-19 possa lentamente allentare la sua morsa, regalando barlumi di normalità fatti di condivisione e momenti che solo il pallone sa regalare.

CONTINUITÀ – In questo scenario quasi distopico, s’inserisce anche la Lazio. La squadra di Inzaghi è forse quella che più ha risentito del lockdown e che ne sta ancora subendo un forte contraccolpo psicologico. Gli ingranaggi della macchina biancoceleste non sembrano più scivolare con la stessa facilità; l’assenza del tifo – linfa vitale per un gruppo passionale come quello capitolino – pesa sulle prestazioni; gli infortuni gravano come una costante minaccia. Le logiche di quella squadra – che fino a pochi mesi fa ha cullato e custodito il sogno scudetto – sembrano non valere per questo campionato.

