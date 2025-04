La Lazio non sa più vincere: la squadra di Baroni esce tra i fischi dell’Olimpico – le pagelle

Lazio, le pagelle dei migliori, dei peggiori e di Marco Baroni dopo il pareggio contro il Torino: contestazione all’Olimpico, fischi a fine partita

La Lazio non sa più vincere: nel posticipo della 30ª giornata i biancocelesti vengono fermati sull’1-1 dal Torino. Un pareggi che non solo complica la corsa per la Champions League, ma che non fa bene al morale: la squadra di Baroni è uscita tra i fischi dei propri tifosi e il tecnico ha commentato il pari così a DAZN: «La squadra voleva vincere, quando non la chiudi non devi prendere questo gol. Era un gol evitabile, ci vuole maggiore attenzione e più corsa, era una situazione leggibile. Siamo mortificati, la squadra ha fatto una buona gara, ora ripartiamo da questo». Di seguito le pagelle dei migliori e peggiori su la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Baroni 6: «Momento delicato che cerca di gestire. Giuste le scelte iniziali, i cambi potevano essere gestiti meglio e sfruttati tutti».

IL MIGLIORE – Pedro 6.5: «Sua l’occasione più importante del primo tempo: la crea, ma poi si fa rimontare da Milinkovic. Bello l’assist per l’1-0 di Marusic. C’è sempre».

IL PEGGIORE – Dele-Bashiru 5: «Ingresso deleterio. Sul gol dell’1-1 si fa colpevolmente anticipare da Gineitis. Per il resto vaga alla ricerca della posizione senza trovarla mai».