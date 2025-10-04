Lazio, paradosso Baroni: in biancoceleste media punti più alta di Sarri. Oggi all’Olimpico il confronto diretto tra i due tecnici

Una sfida nella sfida, un duello statistico che aggiunge pepe a Lazio Torino. Oggi, all’Olimpico, Maurizio Sarri non si troverà di fronte solo un avversario ostico, ma anche il suo predecessore, Marco Baroni, un allenatore che, numeri alla mano, ha lasciato a Formello una media punti superiore a quella del Comandante.

Sembra incredibile, ma le statistiche evidenziate dal Corriere dello Sport sono impietose. Sarri, uno dei tecnici più decorati della Serie A, nelle sue 109 panchine con la Lazio ha raccolto 184 punti, per una media di 1,68 a partita. Un dato che lo colloca al sesto posto nella classifica all-time dei tecnici biancocelesti. Marco Baroni, invece, nella sua unica stagione (2024-25), ha fatto meglio: in 38 partite di campionato ha conquistato 65 punti, con una media di 1,71 a gara, che vale il quarto posto assoluto, a un soffio dal podio.

Il divario si allarga se si considerano anche le coppe. L’ottimo cammino di Baroni nell’Europa League dello scorso anno (primo nel girone e un’eliminazione solo ai rigori nei quarti) porta la sua media complessiva a 1,80, la terza di sempre. Sarri, al contrario, scivola fino al 12° posto con 1,62.

Oggi i due si ritrovano avversari, vent’anni dopo il loro primo incrocio in Serie C2. Ma c’è un’altra statistica che Sarri vorrà sfatare: da quando allena la Lazio, non è mai riuscito a battere una squadra guidata da Baroni. La partita di oggi, oltre a essere fondamentale per la classifica, assume quindi i contorni di una sfida personale. Per il Comandante è l’occasione di zittire i numeri e spezzare un piccolo, fastidioso tabù.