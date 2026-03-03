Lazio, parla Zaccagni: «Squadra spenta con il Torino ed è quello che non vogliamo, per il mister e per i nostri tifosi»

Lazio, Zaccagni svela: «La partita di Torino è archiviata, è stata una brutta prestazione e non era ciò che volevamo»

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia Frecciarossa 2025‑2026. L’esterno offensivo della Lazio ha presentato la sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, soffermandosi sulle sensazioni del gruppo e sulle insidie del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

TORINO – «La partita di Torino è archiviata, è stata una brutta prestazione e non era ciò che volevamo. Ci siamo detti che forse l’unico pensiero era quello della Coppa Italia, anche se è stato sbagliato. In campionato dobbIamo portare casa più punti nonostante la classifica. leri ci siamo parlati, ci siamo detti che per noi è una grande occasione la partita di domani».

COPPA ITALIA – «Sto ricominciando a sentirmi bene. Ho avuto un mese di stop, queste ultime due partite mi hanno dato minuti e ora voglio solo aiutare la squadra. In Coppa Italia abbiamo battuto le due finaliste della passata stagione, siamo carichi».

REAZIONE – «Si è vista una squadra spenta con il Torino ed è quello che non vogliamo, per il mister e per i nostri tifosi. E’ una stagione complicata, partite difficili e tanti infortuni, ma ci siamo lasciati tutto alle spalle e daremo tutto da qui alla fine».

ATALANTA – «Sappiamo che è una grande squadra. Abbiamo visto la partita col Sassuolo ma pure quella col Dortmund, loro hanno grandi individualità. In campionato ce la siamo giocata e abbiamo portato a casa uno sconfitta che non meritavamo. Sappiamo come affrontarli».