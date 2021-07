Lazio, Patric: «Mentalità giusta, ci divertiremo un sacco con Sarri»

Patric ha parlato al termine dell’amichevole contro il Fiori Barp Mas: le dichiarazioni del difensore della Lazio

Patric ha parlato al termine dell’amichevole contro il Fiori Barp Mas. Queste le parole del difensore spagnolo, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Ci divertiamo, anche se i muscoli non sono freschissimi. Però si vede una mentalità giusta, quella che vuole il mister. Le novità? Sicuramente una grande intensità. Stiamo via via capendo che cosa vuole l’allenatore. Cerchiamo di avere un calcio veloce e sono convinto che ci divertiremo un sacco».

