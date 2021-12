Lazio, Pedro: «Dobbiamo vincere con l'Udinese. Sul ko di Napoli...»

Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, prima della partita contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio prima della partita contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «È una partita molto importante per noi. Dobbiamo fare una buona gara se vogliamo vincere. L’Udinese è una buona squadra, sarà dura ma noi vogliamo i tre punti soprattutto perché giochiamo in casa. Contro il Napoli non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, ma non è una scusa. Adesso abbiamo avuto più tempo ed è sicuramente meglio allenarsi con più giorni a disposizione. Lo scorso anno ho fatto due gol contro l’Udinese e sicuramente anche oggi voglio segnare, ma conta la vittoria e i tre punti».