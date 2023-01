Lazio, Pedro: «É sempre difficile tornare dopo una sosta così lunga»

Le parole di Pedro prima del calcio d’inizio di Lecce Lazio: «oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso»

Prima del calcio d’inizio tra Lecce e Lazio Pedro ha parlato a Lazio Style Channel. Di seguito le parole del calciatore biancoceleste.

«È sempre difficile tornare in campo dopo una sosta così lunga. In queste settimane abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso al meglio. Sarà un match difficile contro una squadra che, soprattutto in casa, gioca bene. È sempre bello avere il supporto della gente, per noi è sicuramente uno stimolo»