Lazio, Provedel salta il derby con la Roma per febbre

Ivan Provedel, portiere della Lazio, salterà il derby di oggi contro la Roma per febbre. Al suo posto pronto Maximiano. Il portiere portoghese ha giocato in questa stagione appena sei minuti in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’estremo difensore biancoceleste è a letto con la febbre a 39 da due giorni e dovrà saltare la partita di stasera contro i giallorossi che andrà in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico.