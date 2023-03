Lazio, Provedel: «Vittoria contro la Samp il modo migliore per festeggiare le 100 presenze»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel sul momento dei biancocelesti

PROVEDEL – «Serate come queste ci fanno sentire vicina la passione dei nostri tifosi. Siamo contenti di essere qui. Non c’era modo migliore per me per festeggiare il traguardo delle mie 100 presenze in Serie A se non con un clean sheet. Per fortuna i miei compagni hanno disputato un’ottima partita, non era facile. Luis Alberto ha tirato fuori un autentico coniglio dal cilindro»