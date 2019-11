Lazio, il rinnovo di Armini non arriva: può partire a zero

Lazio, la società continua a trattare con l’agente Raiola per il rinnovo di Nicolò Armini in scadenza a giugno

Ancora non lo è ma potrebbe diventare un problema quello del rinnovo di Nicolò Armini. Il capitano della Primavera, classe 2001, infatti è in scadenza a giungo ma la firma ancora non è arrivata.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport la società ho fatto la sua offerta: un contratto quinquennale con la garanzia di fare la spola tra Primavera e prima squadra. Proposta però che per ora non ha ricevuto una risposta. Il difensore ha svolto tutta la carriera partendo da giovanissimo nella Lazio e la Lazio è la sua squadra del cuore. Sarebbe un peccato perderlo a zero.