Lazio, Sarri: «Bellissimo rivedere i tifosi, mi è tornato l’entusiasmo»

Il neo allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del ritorno dei tifosi al seguito della squadra

Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, ha tirato le somme al termine del ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole per Lazio Style Channel:

«Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Questo perché il lavoro che si fa in settimana è mirato sicuramente per vincere le partite ma anche per far divertire il pubblico. Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l’entusiasmo. La gente locale considera la Lazio come la loro squadra».