Lazio, Sarri nel post partita: «Ecco cosa ci è mancato. Stasera risultato bugiardo. I tifosi ci mancano…»

Lazio, Sarri parla nel post gara: «Ecco cosa ci è mancato. Stasera risultato bugiardo. I tifosi ci mancano…». Le parole

Al termine di Lazio Atalanta, disputata allo Stadio Olimpico, Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore della Lazio.

SULLA PARTITA – «Ci è mancato un pizzico di cu*o, l’Atalanta è in un momento così al secondo tempo hanno fatto un tiro un gol. Questa squadra un mese fa 18 tiri in porta contro l’Atalanta non l’avrebbe mai fatta, sono contento che i ragazzi hanno tirato avanti fino al 95′. Un risultato che considero bugiardo, bisogna andare avanti e non avere pensieri negativi».

SU MALDINI «Un ragazzo di grande qualità, se si sente parte del progetto può fare grandi cose, quando fa l’attaccante centrale gli manca l’attacco dell’area, comunque ha grande qualità».

SUI TIFOSI «Se c’erano i soliti 45mila la partita poteva prendere un’altra piega, hanno deciso così, avranno le loro buone ragioni, so solo che a noi ci mancano».

UNA LAZIO PIU’ DISORDINATA? – «Una squadra meno equilibrata del solito quello sì».

NUNO TAVARES – «Nell’ultimo periodo si è allenato meglio del passato, deve limare certe cose, quelle sgroppate centrali deve gestirle meglio, perché possono essere pericolose per gli avversari ma anche per noi. E’ da razionalizzare, però fisicamente e mentalmente sta meglio».