Lazio, Sarri: «La classifica non conta. Peccato per Pedro e Zaccagni»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARTITA – «La sfortuna a volte ce la cerchiamo, abbiamo preso il secondo goal con un difensore centrale nell’area opposta. Lo svolgimento della partita ci ha messo in difficoltà per gli infortuni di Pedro e Zaccagni. Il risultato di sconfitta può venire fuori con una squadra molto tecnica».

MANCANZA DI CATTIVERIA – «Serve essere più cattivi. Nel primo tempo dovevamo far male in ripartenza. Ci manca lucidità e ci facciamo del male da soli. Ora vediamo come uscirne».

INFORTUNI – «Zaccagni ha avuto un indurimento al polpaccio, dovuto però a un colpo. Pedro si spera che non sia grave. Anche lui aveva un dolore al polpaccio».

CLASSIFICA – «In questo momento della stagione non conta la classifica. E se succedesse sarebbe grave. Questo è un qualcosa che può succedere sul finale».

CALENDARIO – «Ora come esce il calendario del girone di ritorno vedremo quando avremo una settimana intera. Il nostro ormai sta diventando un altro lavoro. Questa partita l’abbiamo preparata più che altro con i video. L’impegno europeo qualcosa ti toglie. Poi tra infortuni, squalifiche e assenze è ancor più complicato».

