Lazio, Sarri: «Luis Alberto faceva finta di non capire...»

Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel post partita della gara contro la Sampdoria in Serie A

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo di Lazio-Sampdoria.

PAROLE – Ha fatto fatica all’inizio ad accettare ciò che gli chiedevo, poi a un certo punto ho visto un cambio di approccio feroce in allenamento che l’ha portato a fare una serie di grandi prestazioni. Oggi Luis Alberto è un calciatore importantissimo. Tatticamente è anche molto intelligente, quando gli chiedo una cosa capisce molto velocemente anche se in un certo periodo faceva finta di non capire