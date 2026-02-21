Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi»

Lazio, Maurizio Sarri a Sky ha analizzato così il pareggio contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

IL NERVOSISMO – «Sono nervoso perché non mi sono piaciute alcune scelte che ha fatto la squadra. Non è un campo facile, qui hanno perso Juve e Roma. Però questa è una squadra che deve fare un palleggio rapido e verticalizzare, ma non lo facevamo e mi sono innervosito».

STAGIONE MALEDETTA – «Noi in trasferta non perdiamo da novembre, contro il Milan, che è stata una sconfitta anche un po’ farlocca con un rigore negato al 94′. Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, questa è una stagione maledetta per mille motivi. Arrivavamo con sei infortunati, ora sette con Rovella che ha una frattura alla clavicola. Non è un momento è una stagione che va così».

IN ATTACCO – «Maldini fa fatica ad attaccare la profondità, Isaksen è più da spunto individuale che da movimento senza palla, Zaccagni è appena tornato. Da inizio anno siamo così giocatori che si fermano rientrano, è tutto un rincorrersi di queste situazioni».

