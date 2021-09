Lazio, Sarri: «Sono deluso. Sulla lite con Saelemaekers...»

Maurizio Sarri è intervenuto nel post partita di Milan-Lazio per commentare il risultato: le sue parole

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il risultato nel post partita di Milan-Lazio. Ecco le parole del mister ai microfoni di DAZN:

DELUSIONE – «Abbiamo fatto il contrario di quello che facciamo durante la settimana. Ci siamo messi ad aspettare l’avversario, per me è fonte di delusione. Poi bisogna essere lucidi, certe partite possono andare così».

ESPULSIONE – «Saelemaekers ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa, poi Ibra lo ha portato a chiedere scusa e finisce lì. Cose di campo».

IMMOBILE – «Penso che riguardo Immobile, voi media non siete molto normali. A livello di numeri è inattaccabile. Molte squadre hanno vinto anche senza avere un attaccante che faceva gol. Per certi personaggi i numeri contano, per altri no» .

CALENDARIO – «Non è facile giocare tante partite in pochi giorni, non è facile giocare dopo le Nazionali che ti restituiscono giocatori disintegrati. Prima ero solo io a lamentarmi del calendario, ora ce ne sono altri. Ma sono tutti in silenzio, vuol dire che va bene così. Io sono un amante del calcio, credo che bisogna giocare riposati e in forma».

