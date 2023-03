La Lazio pareggia a Bologna 0-0, ma Sarri ora pensa al ritorno in Conference e soprattutto al derby, dove conta di riavere Immobile

L’allenatore biancoceleste contro la Roma vuole il suo capitano, che in settimana verrà sottoposto a nuovi esami per capire come procede il recupero.