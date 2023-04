Lazio, sospetti buu razzisti contro Cuadrado: ora la curva rischia

I tifosi della Lazio avrebbero rivolto degli insulti razzisti a Juan Cuadrado, esterno della Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Juan Cuadrado sarebbe stato vittima di insulti razzisti durante Lazio-Juventus. I buu proverrebbero dalla Curva Nord.

Nel caso in cui dovessero essere confermati dalla procura federale e dal giudice sportivo, la Lazio rischierebbe due turni di squalifica per i propri tifosi. Una punizione pensate in vista delle prossime partite che potrebbero rivelarsi decisive per la zona Champions League.