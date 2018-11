Inzaghi e l’ambiente Lazio: «Prendiamo le critiche, ma serve equilibrio»

Lazio-Spal, 11^ giornate di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.

La Lazio vuole ripartire: dopo lo 0-3 casalingo contro l’Inter, la formazione di Simone Inzaghi ospiterà domani all’Olimpico la Spal. Ecco l’analisi in conferenza stampa del tecnico dei capitolini: «E’ rimasto che abbiamo perso una partita per noi molto importante. Persa largamente. Non doveva succedere, fino al primo gol c’era equilibrio, poi la squadra ha risentito del colpo. Abbiamo analizzato il tutto, abbiamo avuto una settimana, ci siamo presi le nostre responsabilità io in primis. Domani non sarà semplice, ma ripartiamo».

Continua il tecnico biancoceleste come riportato da Lazionews24.com: «Gli altri ci credono di più? Sicuramente, per la partita di lunedì sì: l’Inter ha meritato di vincere. Però bisogna avere sempre il giusto equilibrio: venivamo da tre vittorie e non eravamo dei fenomeni dopo Marsiglia, evidentemente si ha avuto più tempo per parlare più della sconfitta con l’Inter. Questo è il calcio: serve equilibrio quando si vince e quando si perde. Dobbiamo vedere cosa hanno fatto questi ragazzi in questi due anni e quello che si sta facendo quest’anno – conclude Simone Inzaghi – i ragazzi stanno ampiamente meritando la posizione in Europa e Campionato».