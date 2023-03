Lazio, Tare: «La rosa è sufficiente, basta alibi»

Le parole del ds della Lazio, Igli Tare, nel pre partita dell’ottavo di finale d’andata della Lazio contro l’AZ Alkmaar

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Conference League contro l’AZ Alkamaar. Di seguito le sue parole.

CONFERENCE LEAGUE – «Giochiamo una competizione internazionale e vogliamo rappresentare l’Italia nel miglior modo possibile. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario ma nessun timore. Due mesi fa nell’amichevole contro l’Atalanta hanno vinto, è una squadra con grande qualità soprattutto in avanti con giocatori che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Dobbiamo cercare di fare un ottimo risultato per ipotecare il passaggio del turno in vista del ritorno in Olanda».

FELIPE ANDERSON VICE IMMOBILE – «Quando abbiamo fatto ragionamenti col mister abbiamo scelto un giovane come Cancellieri per farlo crescere. Adesso Felipe Anderson può essere una scelta, sapevamo che poteva farlo, lo aveva già fatto molto bene la scorsa stagione. Non penso che sia un problema, il problema è che Ciro sta avendo spesso questi infortuni come non ha mai avuto in passato. Purtroppo ha questa caviglia che gli sta creando problemi, non è però un infortunio molto grave. Credo che tornerà a disposizione nel giro di 2/3 settimane».

ROSA – «Adesso dobbiamo finire la stagione, la rosa è più che sufficiente. Non dobbiamo creare alibi, è stata una scelta condivisa sia in estate che nel mercato di gennaio. Giocando con un falso nove come Felipe Anderson possiamo mettere in difficoltà chiunque. A fine anno ci sarà modo di fare analisi e scelte».

