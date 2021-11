Lazio, Tare: «Napoli? Partita speciale per Sarri. Pedro ci ha sorpreso»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della gara contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della gara contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

MARADONA – «Bellissimo ricordare un grande campione, un mito del calcio mondiale. Purtroppo non abbiamo visto perchè eravamo negli spogliatoi.Onorare la sua figura è straordinario».

GARA – «Per Sarri è una partita speciale, ha un legame molto forte con la città e quanto vissuto qui. Per fortuna non abbiamo avuto il tempo di pensarci troppo, perché siamo tornati venerdì da Mosca e sono state 48 ore intense per noi. La squadra sta capendo bene le idee del calcio del mister, le ultime tre trasferte sono state fatte abbastanza bene. Ci serve continuità anche se contro il Napoli è dura. Ci sono i presupposti per fare bene».