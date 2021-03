Lazio-Torino, la decisione può tardare ancora: ecco il motivo

La decisione in merito a Lazio Torino, gara mai disputata di campionato, potrebbe slittare: dipende tutto dal Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo in merito a Lazio Torino, gara mai disputata, potrebbe tardare. Mastrandrea è chiamato a decidere tra il rinvio o il 3 a 0 a tavolino per i biancocelesti, ma potrebbe prendersi anche altro tempo.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Come spiega il Corriere dello Sport, la decisione, inizialmente attesa per venerdì, potrebbe non arrivare in settimana. Il Giudice potrebbe infatti girare le carte alla procura Federale e dunque far slittare la sentenza.