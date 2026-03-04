Lazio, Veron manda un messaggio a Lotito: «Deve ascoltare la gente! Il club deve essere ben amministrato anche perché alla fine i bilanci non si festeggiano»

Lazio, Juan Sebastian Veron ha mandato un messaggio a Lotito attraverso queste dichiarazioni sul momento del club biancoceleste

L’attuale situazione sportiva e ambientale della Lazio continua a tenere banco nelle cronache calcistiche italiane. La squadra capitolina si trova in una fase di profonda difficoltà, inabissata in una crisi di risultati e di identità che ha spinto la frangia più calda della tifoseria a indire un duro sciopero. Un clima di totale sfiducia che non lascia affatto indifferenti coloro che, in passato, hanno scritto pagine indelebili della storia del club.

Tra i grandi ex che soffrono nel vedere la propria vecchia squadra in questo stato di smarrimento c’è Juan Sebastian Veron.

“I bilanci non si festeggiano”: la visione dell’argentino

Intervistato dai microfoni dell’agenzia di stampa Adnkronos, l’ex fuoriclasse sudamericano ha analizzato il delicato momento societario, tracciando una linea netta tra la fredda amministrazione aziendale e la passione viscerale dei sostenitori.

Pur comprendendo la necessità di mantenere i conti in ordine, Veron ha voluto appoggiare le proteste dei supporter, dichiarando: «Io sono dell’idea che il club deve essere ben amministrato, ma poi c’è una cosa che non puoi lasciare da parte: i sogni. Quelli che ha la gente e anche quelli che ha il club perché alla fine i bilanci non si festeggiano. Quindi credo che quello che c’è da parte della gente sia giusto, vuole una squadra che vinca come in passato».

Il consiglio alla presidenza e il confronto con la Roma

L’intervento dell’ex centrocampista si è poi trasformato in un vero e proprio consiglio diretto a Claudio Lotito. Veron invita il numero uno del club a esplorare nuove strade finanziarie per non rimanere indietro rispetto alle dirette concorrenti, guardando in particolar modo ai rivali cittadini.

Queste le sue parole in merito alle future strategie dirigenziali: «Deve ascoltare la gente. Oggi ci sono risorse dove attingere come un altro investitore o qualcuno che aiuti a mettere in campo una squadra all’altezza della storia. Hai vicino una squadra come la Roma, che sta investendo. E la Lazio per storia ha le possibilità». Un messaggio chiaro: per onorare il blasone del club, serve una svolta ambiziosa.