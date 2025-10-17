 Lazio Women: esplode il clamoroso caso Vernis! Adesso la società prende posizione, tutti gli aggiornamenti
Lazio Women: esplode il clamoroso caso Vernis! Adesso la società prende posizione, tutti gli aggiornamenti

Lazio Women: il caso Vernis agita l’ambiente! La società capitolina chiarisce la sua posizione. Tutti i dettagli

La stagione della Lazio Women, partita con il piede giusto sotto la guida di Gianluca Grassadonia, è stata improvvisamente scossa da un episodio extra-campo che rischia di destabilizzare l’ambiente. La protagonista è la centrocampista americana Nicole Vernis, che ha lasciato Formello e l’Italia senza alcun preavviso né autorizzazione del club.

La decisione, presa in autonomia, ha sorpreso società e compagne. Tornata negli Stati Uniti per motivi personali, Vernis – tramite il suo agente – ha comunicato la volontà di rescindere unilateralmente il contratto. Alla base della scelta, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero due ragioni: un presunto infortunio non dichiarato al suo ex club Lexington e il mancato pagamento di alcune mensilità, in particolare quella di settembre.

La Lazio respinge le accuse: il club sostiene che i termini per il saldo di settembre non siano ancora scaduti (la scadenza è fissata a novembre) e ha invitato formalmente la giocatrice a rientrare a Formello. Un gesto che appare soprattutto come un passaggio formale in vista della battaglia legale che si profila.

La frattura sembra ormai insanabile. La società biancoceleste è pronta a tutelarsi in sede giudiziaria, trasformando una stagione che poteva essere di rilancio in un caso spinoso, capace di minare la serenità e la concentrazione del gruppo.

