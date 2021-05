Lazzari: «Chiudiamo una stagione in cui ci siamo confermati in Europa»

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre partita del match tra Sassuolo e Lazio. Le sue parole

Sassuolo-Lazio è l’ultimo impegno dei biancocelesti in campionato. Pochi minuti prima della sfida, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Le sue parole: «Chiudiamo una stagione in cui ci siamo confermati in Europa, ora affrontiamo una squadra affamata, proveremo a fare risultato come sempre. Quest’anno sono stato più incisivo in zona gol e assist, ma posso dare di più».