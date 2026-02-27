Le Havre PSG, il fortino dello Stade Océane sfida la capolista: le insidie per Luis Enrique

Le Havre PSG, il fortino dello Stade Océane sfida la capolista: le insidie per i campioni d’Europa in carica guidati da Luis Enrique

Sabato 28 febbraio lo Stade Océane accenderà i riflettori sulla fondamentale supersfida della ventiquattresima giornata di campionato. Un incrocio vitale per i destini del torneo: la squadra di casa insegue punti d’oro per centrare la salvezza, mentre la capolista vuole blindare il ritrovato primato nella classifica generale. Come evidenziato nell’attenta presentazione pubblicata dal sito ufficiale del club parigino, stasera il Lens affronta lo Strasburgo e ci potrebbe essere un momentaneo sorpasso in vetta.

Il Le Havre sta costruendo la propria permanenza nell’élite del calcio sfruttando abilmente il fattore campo. La rosa è imbattuta in casa dal novembre duemilaventicinque: da allora ha bloccato il Monaco sullo 0-0 e superato lo Strasburgo e il Tolosa. Dopo la recente caduta per 2-0 contro il Nantes, il gruppo ha grande fame di riscatto davanti al proprio pubblico.

Di fronte ci sarà un avversario lanciatissimo. Dopo aver ripreso la vetta grazie al netto 3-0 imposto al Metz e al contemporaneo scivolone del Lens, la formazione parigina vuole dare continuità in patria dopo il pari europeo per 2-2 contro il Monaco. I numeri certificano la grandezza della partita. Come ricorda sempre il sito ufficiale del club, i parigini hanno vinto ben nove degli ultimi dieci incroci diretti. Dallo scorso dicembre, hanno vinto l’ottantanove percento delle sfide in campionato; nei top cinque tornei europei, solo l’Inter ha fatto meglio nello stesso periodo con il novantadue percento. I normanni vantano ventisei punti in ventitré gare, il loro miglior rendimento in questo secolo.

Per arginare l’avversario, Digard si affiderà a Diaw e Pembélé. La linea arretrata, orfana di Sangante e Nego, sarà guidata da Lloris, con il possibile innesto di Zagadou in caso di forfait di Kinkoué. A centrocampo agirà Gourna-Douath, supportato da Ebonog e Ndiaye, quest’ultimo già a referto con tre gol e tre assist. In attacco le speranze sono sulle spalle di Soumaré, autore di sei reti stagionali, che farà coppia con Boufal.