Le italiane riusciranno a superare i gironi di Champions League?

Anche quest’anno, la Champions League sta per regalare delle emozioni particolarmente forti e milioni di tifosi si apprestano a gustare delle serate di grande calcio con parecchia adrenalina in corpo.

La fase a gironi dovrebbe dare un’idea di quelle che sono le reali possibilità di una squadra o dell’altra per la conquista del titolo prestigioso, anche se piuttosto spesso nel corso degli anni, i club favoriti sono stati eliminati nonostante un pronostico favorevole. Anche i bookmakers, pur esprimendo le loro opinioni, non si sbilanciano sempre. Le probabilità sono leggermente maggiori ad altre situazioni, come la roulette o le video slots, ma comunque, il famoso detto che “il pallone è rotondo” vale ancora oggi.

La situazione del Milan

Il debutto del Milan, per quest’anno, dovrebbe essere alla portata. Il Salzburg non è di certo la squadra temibile che possa ambire al titolo, ma non bisogna perdere punti, soprattutto in casa. Il pericolo maggiore per la squadra di Pioli è ovviamente rappresentato dal Chelsea, mentre la Dinamo Zagabria non dovrebbe creare troppe difficoltà, anche se la sfida in casa loro può comunque rappresentare un’insidia.

Il girone della Juventus

Nel girone della Juventus il pericolo maggiore è naturalmente rappresentato dal PSG. Molti tifosi ricordano ancora la vittoria dei bianconeri nella supercoppa europea, ma quei tempi sono andati e l’equilibrio di forza delle due squadre si è spostato decisamente a favore dei francesi. Riuscire a strappare qualche punto è di fondamentale importanza, ma bisogna considerare che per voler vincere la coppa, è proprio questo uno degli avversari da battere. Attenzione anche al Benfica, soprattutto in casa loro, mentre il Maccabi non dovrebbe creare troppe difficoltà.

Napoli forza quattro

Il Napoli si è sempre comportato molto bene in Champions League e spesso sono le altre squadre a dover temere il club partenopeo, piuttosto che il contrario. Insomma, non vorremmo essere nei panni del Liverpool o dell’Ajax che si devono giocare la partita della vita per poter sperare di passare il turno, perché sicuramente il Napoli non farà sconti a nessuno e l’obiettivo qualificazione è di certo nel mirino. I Rangers, pur essendo tecnicamente la squadra più debole, hanno comunque una tempra di tutto rispetto e anche loro, di certo, non si daranno per vinti in partenza.

Il girone di ferro dell’Inter

Le partite del girone dell’Inter saranno molto probabilmente quelle più viste anche da parte di chi non tifa per i nerazzurri. Certo, non si può dire che la squadra allenata da Mister Inzaghi sia stata fortunata nel sorteggio, ma poter affrontare Bayern Monaco e Barcellona è sicuramente un toccasana per lo spettacolo sia in tv che sugli spalti. L’Inter non è da sottovalutare per nessuno e di certo non è l’avversaria che né la squadra bavarese né quella catalana sognavano di dover affrontare. I primi due posti del girone non sono per nulla scontati e un pareggio sfortunato contro il Viktoria Plzen potrebbe essere determinante.

La Champions sta per iniziare e lo spettacolo è garantito!