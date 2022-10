Leao e il tabù Verona, il portoghese a caccia del gol

Il Milan a Verona a caccia di certezze, di punti e per sfatare alcuni tabù, come il gol di Leao che manca contro gli scaligeri

Il Milan a Verona a caccia di certezze, di punti e per sfatare alcuni tabù, come il gol di Leao che manca contro gli scaligeri.

Il portoghese mai a segno contro i veneti nei 5 precedenti in cui li ha affrontati. Un vero e proprio tabù che il classe 2000 deve sfatare per regalare punti importanti ai rossoneri. Nell’ultimo confronto è stato decisivo per la doppietta di Tonali, ora vuole esserlo da protagonista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.