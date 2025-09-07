Milan, Leao pronto al rientro: Allegri lo vuole come nuovo leader offensivo

Milan, Rafael Leao è pronto al rientro: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole come nuovo leader offensivo, i dettagli

Dopo settimane di attesa, i tifosi del Milan possono finalmente sorridere: Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 e stella indiscussa della squadra, è vicino al rientro in campo. Il numero 10 rossonero, fermato da un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare le prime due giornate di Serie A contro Cremonese e Lecce, ha completato gran parte del percorso di recupero. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà a disposizione per la sfida casalinga contro il Bologna, match cruciale per la corsa ai vertici della classifica.

L’assenza di Leao si è fatta sentire, ma il Milan di Massimiliano Allegri – tecnico livornese noto per la sua visione pragmatica e la capacità di adattare il gioco agli uomini a disposizione – ha saputo mantenere equilibrio e risultati. Ora, con la sosta per le nazionali alle porte, il ritorno del portoghese rappresenta una spinta fondamentale per le ambizioni rossonere.

Il nuovo ruolo di Leao nel Milan di Allegri

Il rientro non sarà un semplice reinserimento. Allegri ha deciso di affidare a Leao un compito inedito: guidare l’attacco come punta centrale nel modulo 3-5-2. Una scelta che, seppur sorprendente, nasce da un’analisi approfondita delle sue qualità: velocità, tecnica sopraffina, dribbling devastante e margini di crescita nella finalizzazione.

Il “nuovo nove” del Milan sarà lui, indipendentemente dal partner d’attacco, che potrà essere Christian Pulisic – esterno statunitense rapido e creativo – o il neoacquisto Christopher Nkunku, fantasista francese dal grande fiuto del gol. Non è escluso che in futuro Allegri possa virare su un 4-3-2-1 più offensivo, ma il ruolo di Leao come vertice offensivo resterà invariato.

Fiducia e responsabilità

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, crede fermamente nel talento di Leao e, insieme ad Allegri, ha deciso di puntare su di lui come uomo simbolo del progetto. Il rapporto tra allenatore e giocatore si fonda su fiducia e disciplina: come rivelato dallo stesso Leao in una diretta Twitch, Allegri e Zlatan Ibrahimovic gli hanno consigliato di ridurre l’uso dei social per concentrarsi maggiormente sul campo.

Il comportamento più maturo mostrato in ritiro è un segnale incoraggiante. Ora l’obiettivo è chiaro: trasformare il potenziale in prestazioni decisive e guidare il Milan verso le prime posizioni della Serie A.