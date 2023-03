Leao voto 4.5 – Zero sorrisi e zero giocate

Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto, Leao irriconoscibile

Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto, Leao irriconoscibile.

La Gazzetta dello Sport bacchetta il portoghese e lo mette come peggiore in campo: «Crollano le borse e Rafa è sostituito per eccesso di ribasso: partitaccia. Un tiro fuori, una brutta persa, un crossaccio, un anticipo di Pirola. Soprattutto, sembra triste: zero sorrisi e zero giocate».