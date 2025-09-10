Allenamento Lecce: Camarda torna a disposizione, Pierret ai box per affaticamento. Le ultimissime sui giallorossi

Prosegue senza sosta la preparazione dell’U.S. Lecce in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco, tecnico abruzzese noto per il suo calcio propositivo e l’attenzione alla crescita dei giovani, si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Martignano per una nuova sessione di allenamento.

L’allenamento odierno ha visto il rientro in gruppo di Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese classe 1999, reduce dagli impegni con la propria Nazionale. Il giocatore ha svolto l’intera seduta insieme ai compagni, segnale positivo per lo staff tecnico che potrà contare sulla sua fisicità e capacità di interdizione a centrocampo.

Buone notizie anche per l’ex Milan Francesco Camarda, giovane attaccante italiano considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, che ha lavorato regolarmente con il resto della squadra. La sua presenza in gruppo rappresenta un’ulteriore opzione offensiva per Di Francesco, sempre attento a valorizzare il talento dei più giovani.

Situazione diversa invece per Lameck Kaba, centrocampista guineano, e Alexis Pierret, mediano francese. Entrambi hanno svolto un programma di lavoro differenziato: per Pierret, in particolare, lo staff medico ha optato per un carico ridotto a causa di un affaticamento muscolare. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per valutarne il pieno recupero.

Il Lecce, attualmente impegnato a consolidare la propria identità tattica e migliorare la condizione fisica generale, guarda con attenzione al calendario. La preparazione proseguirà domani con un allenamento pomeridiano sempre presso il Centro Sportivo di Martignano, struttura che rappresenta il cuore pulsante delle attività quotidiane della squadra.

Con il campionato che entra nel vivo, la gestione delle energie e il recupero degli infortunati diventano aspetti fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide. I tifosi giallorossi, sempre vicini alla squadra, attendono con trepidazione di vedere in campo un Lecce competitivo e determinato, capace di lottare su ogni pallone e regalare emozioni al Via del Mare.