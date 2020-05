Lecce, arriva la concessione decennale per il ‘Via del Mare’. Il presidente Sticchi Damiani: «Progetti per valorizzarlo»

Entro il 30 giugno ci sarà la nuova convenzione per altri dieci anni: il Lecce – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – potrà usufruire ancora del Via del Mare.

La giunta comunale ha approvato – si legge – la delibera di indirizzo, segnando il percorso che poterà al nuovo bando pubblico per l’assegnazione dell’impianto. Il club giallorosso verserà 90mila euro l’anno per il canone base di utilizzo.